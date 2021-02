FOTOD | Plaanid soetada uue elamise? Sisearhitekt annab nõu, kuidas luua kodu, mis külalised ahhetama ja ohhetama paneb

Kuidas kujundada kodu ja millega see sisustada? Kui palju on palju ja kui palju on parasjagu? Helen on teinud sisekujundus­projekte eraisikutele ja ettevõtetele ning loonud kinnisvara­arendaja Endover stiilsed näidiskorterid. Kui kodu kujundades on mõistlik valida pigem ajatu joon, siis näidiskorterite puhul saab kasutada trendikamaid võtteid, värve ja materjale. Kõik need projektid on andnud sisearhitektile mitmekülgse ning jagamist väärt teadmistebuketi.

Keerukas valgus



Liiga pime või ebamugavalt hämar kodu ei ole kindlasti inspireeriv. Et muuta kodu vajaduse korral üldvalgusega valgeks, tuua kohtvalgustiga esile kunstiteos või luua disainvalgustiga õdus õhtuvalgus, on vaja juba kodu projekteerides mõelda läbi valguslahendus. Kuna tegu on üsna jääva lahendusega, siis on hea kaasata sisearhitekt, kes aitab tubahaaval läbi käia sinu vajadused. Kuhu panna pistikud-lülitid, kas süvistatavad või pinnapealsed jne. Koostöö kodu omanikuga on hea valgusprojekti aluseks.

Helen juhib tähelepanu suuremale kulule, kui ostad valmis elamise ja soovid seal suuremaid muudatusi teha.