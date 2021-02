MOESEERIA | Tahad tunda end pulmapäeval kui õrn haldjas või saatuslik naine? Komplektid, mis inspireerivad

Kas tahad tunda end oma pulmapäeval kui õrn haldjas, julge piraadiprintsess või boheemlaslik kauboitüdruk? Ehk on sinus peidus hoopis saatuslik naine, kelle jaoks valge on talumatult traditsiooniline? Kes iganes sa hingelt ka poleks — see on sinu päev. Vali komplekt, mis sind kõige paremini esindab.