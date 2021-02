FOTOD | Head uudised: paljude eestlaste lemmiksaapad on ootamatult saanud selle talve moehitiks

Koroonakriisi tõttu ei sotsialiseeru me mitte baarides ja klubides, vaid hoopis RMK matkaradadel, mistõttu on just matkasaapad miski, mis moemaailmas tõeliselt popiks on saanud, ning selle trendiga on kaasa läinud nii Skandinaavia suunamudijad kui ka tänavastiili trende loovad moemõjutajad.