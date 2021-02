Esimestest sammudest moemaailmas ja kohtumisest Tom Brady'ga. VIIS fakti, mida sa supermodell Gisele Bündcheni kohta veel ei teadnud

Siin on viis fakti, mida sa veel tema kohta ei teadnud:

1. Bündchen “avastati” McDonald’sis

Horizontina väikelinnas üles kasvanud Bünchen oli viieline õpilane ja unistas professionaalseks võrkpallimängijaks saamisest. Tema oskused väljakul olid niivõrd head, et temast olekski võinud vabalt võrkpallur saada, kui keegi ei oleks organiseerinud kohalikele tüdrukutele modellikursuseid.

Bündchen otsustas kursustel osaleda, sest see garanteeris talle tasuta reisi São Paulosse. Ta oli 13aastane ja polnud kunagi üheski suurlinnas käinud, rääkimata siis 25-tunnise bussisõidu kaugusel asuvas São Paulos.

Just seal linnas kohtus ta modelliagentuuri esindajaga, kes teda McDonald’si restoranis teiste tüdrukute seas märkas. “Selle hetkeni polnud ma kunagi veel moeajakirju näinudki,” meenutab Gisele.

2. Bündchenit ei köitnud alguses ta praegune kallim Tom Brady

2005. aasta detsembris, kui Gisele oli hiljuti läinud lahku Leonardo DiCapriost, näidati talle Tom Brady fotot ja naise reaktsioon oli: “Tom Brady, kindlasti mitte liiga räbal. Ta on armas, aga tal on tüdruksõber (mees käis tol ajal väljas Bridget Moynahaniga — toim.) ja minu jaoks on ta natukene liiga gei. Maailmas on liiga palju mehi, et ajada taga kedagi, kel juba on naine. Elu on liiga lühike.”

Brady kuulis naise arvamust hiljem ühest Bostoni raadiosaatest. “Oi, jumal, see on natukene liiga karm,” kommenteeris ta.

2006. aastal kohtus Gisele nüüdseks vallalise Brady’ga läbi nende ühise sõbra. “Teadsin kohe — esimest korda, kui temaga kohtusin,” meenutab Bündchen. “Ta naeratas ja tundsin, et see on kõige ilusam ja karismaatilisem naeratus, mis ma elu jooksul näinud olen!” Tundub, et tegemist oli armastusega esimesest silmapilgust.

3. Tema sodiaagimärk on Vähk