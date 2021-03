Need olid Meghan Markle'i viimased sõnad, vahetult enne, kui nad otsustasid prints Harry'ga kuninglikust elust loobuda

Kuninglikust perekonnast raamatu kirjutanud Scobie meenutas, kui “katki” Meghan peale seda avaldust oli. “Ta seisis palee keskel ja teadis, et ei tule sinna enam kunagi tagasi kuningliku pere töötava liikmena,” selgitas kirjanik. “Sel hetkel mõistsin, et see ei olnud raske mitte ainult paari jaoks, kes ei suutnud selles elus kohaneda. Seal oli ka terve institutsioon, mis ei suutnud hoida ja kaitsta uustulnukat, kes oli nende ridadesse lisandunud.”

Scobie rääkis ajakirjale Glamour antud intervjuus, et Meghan ja Harry ei soovinud tegelikult algselt kuninglikust perest eemalduda. “Ma loodan, et inimesed mõistavad, et see paar proovis kõike, et kohaneda enne, kui nad lahkusid. Selle asemel, et uskuda jutte, et nad loobusid, sest ei saanud kõike, mida nad tahtsid.”