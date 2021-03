FOTOD | See taskukohane aksessuaar muudab su väljanägemise kordades šikimaks

Vahel muudavad just pisidetailid rõivastuse täiuslikuks, olgu selleks siis mõni eriline krae, põnev kingakonts või hoopis pross. Ja kui sinu eesmärk on jätta endast šikk mulje, siis lisa välimuse juurde väikene sall, soovitab portaal Who What Wear.