Isegi, kui Meghan Markle ei ela enam Ühendkuningriikides asuvas palees, vaid Los Angelese villas, võttis ta kuninglikke mõjutusi saanud garderoobi endaga kaasa. Vaatamata sellele, et me näeme teda nüüd aeg-ajalt ka kodusemates riietes, on moeekspertide sõnul ta praegune stiilitunnetus lausa parem kui kunagi varem.

Mida aga lugeda välja kleidist, mida Meghan kandis Oprah’le antud intervjuu ajal?