FOTOD JA VIDEO | Kaubamaja avaldab: millised trendid domineerivad alanud kevadel? Mida kanda, et moega kaasas käia?

„Eelmisel aastal samal ajal jätsime vaid üks päev enne üritust ära Kaubamaja 60. juubeliürituse. Selle aasta alguses oli selge, et suuri pidustusi ei toimu ka sel kevadel. Siiski ei tahtnud me loobuda võimalusest pakkuda oma klientidele vaheldust ning võimalust kasvõi üheks õhtuks unustada argipäev, valida kapist välja seal „õiget hetke“ oodanud peoriided ning miks mitte pidada oma pere keskel maha üks mõnus moeõhtu,“ räägib Kaubamaja AS turundusdirektor Enel Kolk.