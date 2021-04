Nahaarst paneb südamele, et puhastaksid oma kõrvarõngaid vähemalt nii sageli

Nimelt väidavad dermatoloogid dr K. Rocanne Grawe ja Shari Sperling, et kõrvarõngaid tuleks puhastada vähemalt korra nädalas, sest kõrvade piirkonnas tekib samuti surnud naharakke ja mustust ning kuigi põletiku tekkimise oht on väike, on see lihtsalt võigas.