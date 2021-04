Dermatoloogid soovitavad: 35. eluaasta saabudes peaks ilurutiini lisama ühe kindla toote

Dermatoloog Zenovia Gabriel, kes on spetsialiseerunud hormoonidega seotud nahahooldusele, soovitab naistel, kes on saanud 35-aastaseks, lisada oma hommikusse näohooldusrutiini antioksüdante sisaldava seerumi. Seerum võiks tema sõnul sisaldada C-vitamiini. Ta selgitab, et kolmekümnendates eluaastates kogeb enamik naisi suuri hormonaalseid muutusi, mis on tingitud kas rasedusest või tööstressist ja seetõttu on pigmendilaigud kiired tekkima.