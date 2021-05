10 toimivat viisi, kuidas oma enesekindlust tõsta ja suured unistused päriselt täide viia

Keegi ütleb midagi, annab hinnangu, mis vallandab sinus mõne minevikumälestuse või ei tule päris kõik nii välja nagu sooviksid. Tunned end halvasti ja selle asemel, et analüüsida, miks see nii on, lased tundel endas võimust võtta ning hakkad kahtlema oma võimekuses. “Tark tegu oleks see koheselt lõpetada! Miks? Kui sa arvad, et sa pole kompetentne või võimekas (mis tegelikult pole nii), annad nendele mõtetele voli mõjutada sinu tulemusi. Sa oled võimeline iga oma unistuse ellu viima. See võib võtta aega, nagu mullast võrsuv seeme, aga kui tahe, järjepidevus ja usk endasse on olemas, Sa jõuad selleni. Pole põhjust kahelda!” rõhutab Kivi.

Sina oled täiuslik

Kivi kinnitab, et olid seda sündides ja oled ka praegu, oled lihtsalt lasknud end mõjutada ümbritseva keskkonna ja teiste arvamustest ja hinnangutest. Sa oled lasknud need ütlemised filtrita enda alateadvusse ja võimendad kahtlusi, selle asemel, et selg sirgu lüüa ja liikuda endasse uskudes samm-sammult oma unistuste suunas.