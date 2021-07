KOGEMUSLOOD | Põhjalik ülevaade kolmesest suhtest ja kas sina sobid seda proovima

Kolmene suhe versus polüamooria versus avatud suhe



Kolmene suhe ei ole päris polüamooria ega avatud suhe, kuigi teatud sarnasusi võib leida. Kõik kolm tähendav eetilist mittemonogaamsust.

Polüamooria tähendab soovile olla intiimsuhetes rohkem kui ühe inimesega. Siiski on kõik pooled sellest teadlikud. Polüamoorsed inimesed usuvad, et on täiesti normaalne ja võimalik armastada korraga rohkem kui ühte inimest.

Avatud suhe on suhe, kus romantilises suhtes inimesed otsustavad olla intiimsed teiste inimestega, tihti ilma pikema sidemeta.

Kolmene suhe on natuke nagu polüamooria, sest inimesed armastavad romantiliselt korraga kahte inimest, samas võib see suhe olla suletud. See tähendab, et need kolm inimest ei otsi selle suhte väliselt rohkem inimesi, kellega intiimselt koos olla.

Mis on kolmese suhte reeglid?