Eestlannad paljastavad kohad, kus nad on vabas õhus seksinud: minu jaoks on seikluslik suveseks lausa väikeseks hobiks kujunenud

“Elasin siis veel vanematekodus ja olime kallimaga keset ööd teel rannaküla suve­ürituselt (kus veetsime mitu päeva, avas­tades, et seks heinalakas on vägagi romantiline, ehkki pisut torkiv) tagasi linna. Mida lähemale linnale jõudsime, seda rohkem panin tähele, et ta vaatab pingsalt ühele ja teisele poole teed, silmadega pime­dust puurides. Lõpuks keeras ta autonina ühest rohtukasvanud teeotsast sisse ja