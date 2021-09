Siht silmis, unistus südames

Keili on tundlik, hoog­ne ja sihi­kindel. Tele­maailmas saavutatut ise­­enesest­mõistetavaks ei pea, sest on uudiste­reporterina pikki aastaid – kõige mada­lamalt astmelt alustades – edu nimel pingutanud. Ta on julgelt tegutsenud ja läbi põlenud, kõigest ja kõigilt õppinud ning tunneb, et on autorisaateks valmis.Tema telekarjääris on asjad läinud just nii, nagu pididki minema. Lisaks tööle on olnud ka veidi õnne ja kübeke manifes­teerimist. Viimase avastas Keili päris ootamatult. “On üks asi, mida teen juba keskkoolist alates...