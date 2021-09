Inese magamata ööd

“Mõnus ilm,” tervitab Ines majauksel. “Saame rääkida terrassil päikese all. Lähme teeme köögis kohvid kaasa!” Avara elutoa keskel aedikus kilkab üheksakuune Gustav mängida oma esimest proovipäeva hoidjatädi seltsis. Siia kolides üüris Ines välja oma kauni ärklikorteri Kadriorus. Ent siin majaski on tunda sisekujundust tudeerinud Inese head Skandinaavia-heledat maitset. “Natuke jah oleme siin ajapikku uuendanud.”

Millal Ines ka emaks saab – see huvitas ammu paljusid. Kaunis ja isepäine täht pidi aastaid tundma pilke ja kaameraid tema taljejoont valvamas. Ines möönab, et eks pisut survestavalt võis mõjuda talle seegi, kui siis Tanja ja ka Maarja emaks said. “Jah, eks meiegi Mardiga olime ise ka juba mõne aasta tundnud, et ei tule seda last meile veel.”

“Aga näe, Gustav tuli, kui oli talle see õige hetk!” kaob Inese häälest nukker kõla. Esimest korda ütleb Ines ausalt välja ka selle, et