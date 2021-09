Olulised pisiasjad, mida me kõik võiksime Naomi Campbellilt sõpruse kohta õppida

Naomi tunneb, et ta ei ole siin maailmas üksinda. “See on lihtne ja pisike asi. Olla koos oma lähedastega, kes tahavad sinuga lihtsalt kvaliteetaega veeta. Ma tahan, et mu sõpradel läheks hästi. Ma tahan kaitsta neid, keda armastan,” räägib ta. “Ja mis kõige põhilisem, kui ma ise nendega ühendust võtan ning abi, mõistmist ja nõu vajan, on oluline, et mul oleks meeles neid tänada.” Ta võtab tänamist kui kingitust. “Sa ei tea kunagi, millal sul on uuesti selle inimese nõu või abi vaja.”