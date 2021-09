FOTOD | Saaremaal asutatud looduskosmeetikabränd tutvustas ilugurmaanidele uut erilist nahahooldussarja

„Tilk Lab sai alguse isiklikust vajadusest, sest mul endal oli põletikule kalduv nahk ning abikaasal kalduvus psoriaasile. Olin teadusartiklitest lugenud, et nende probleemide vastu võiks aidata must küülauk. Nii tegin esimesed tootekatsetused ja ettepaneku TalTechi teadlastele, et koostöös välja arendada musta küüslaugu nahahooldussari. Selgus, et emeriitprofessor Raivo Vokk on musta küüslauku põhjalikult uurinud ja nii meie koostöö eelmise aasta detsembris algas,“ rääkis Pille Lengi.



Raivo Vokk tõdes, et must küüslauk on võimas antioksüdant, mida ei tasu nahahoolduses peljata. „Fermenteeritud must küüslauk on Koreast pärit iidne imerohi, mida kohalikes traditsioonides kasutatakse nii tervise turgutajana kui ka nahaprobleemide leevendajana. See väekas vili sisaldab palju antioksüdante ja aitab kaasa kollageeni moodustamisele nahas, mistõttu on tegemist suurepärase vananemisvastase komponendiga. Kes siiski pelgab, et pärast kreemi pealekandmist lõhnadki kui küüslauk, siis seda pole vaja karta — must küüslauk kaotab valmistamisprotsessi juures iseloomuliku lõhna ja selle asemel jääb kergelt magus aroom,“ selgitas Raivo Vokk.

Tootearenduse käigus rikastati musta küüslaugu sarja teistegi väekate koostisosadega, mis omavahel kombineerituna aitavad toimeaineid tõhusamaks muuta. „Nii näiteks leiab musta küüslaugu kõrvalt ka astelpaju, kummeli, kadakamarjad, kassinaeri, aga ka lavendli, salvei või kurkumi. Lisaks oleme tooteid rikastanud c-vitamiini ja hüaluroonhappega, et pakkuda nahale parimat turgutust,“ sõnas Pille Lengi.

Vaata galeriid Clos kodurestoranis toimunud iluhommikust: