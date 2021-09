FOTOD | 10 päeva naturistina Horvaatias ehk milliseid seikasid tuleb ette, kui sina ja kõik turistid su ümber ihualasti puhkavad?

“Te lausa peate tulema, ammu oleks võinud juba,” ütlesid sõbrad meid mehega järjekordselt oma kämpingusse meelitades. No olgu, miks mitte, nende Horvaatia lemmikkämping ei asu meie lemmikust sugugi kaugel. Ainukeseks erinevuseks see, et nende omas olevat kõik alasti, igal pool!

Kämpingu range valvega väravas ja registratuuris on kõik muidugi täiesti tavaline. Elegantne konditsioneeriga ruum, tutvustavad brošüürid, viks töötaja küsimas, kas ikka teame, et see on naturistide kämping. Saanud jaatava vastuse, ütleb noormees, et kõik kämpinguplatsid on ühe hinnaga, mis meie puhul tähendab seda, et telkimisplats kahele inimesele ja autole maksab ühe ööpäeva kohta veidi üle 60 euro. Aga soovi korral võib valida ka autosuvila, väikese majakese, suurema majakese, korteri... Otsustame telkimisplatsi kasuks ja avastame kohe, et Euroopa üheks parimaks peetav ja üle 5000 inimese mahutav kämping on sama hästi kui täis.

Ent meil veab, saame oliivipuude ja õitsvate põõsastega pisikese platsi basseinide, moodsa pesemiskeskuse ja ranna­promenaadi vahelises kolm­nurgas. Matkatoole välja tõstes vaatan ringi...