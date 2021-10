Oleme sageli kirjutanud, kui lummav on prantslannade stiil ja kuna viimasel ajal on järjest populaarsemaks muutunud ka kapselgarderoobi eelistamine rõivastest pungil riidekapile, on paslik need kaks asja ühendada. Kuidas panna kokku täiuslik kapselgarderoob , kus peituks asjad, mida prantslannad kannaksid? Loe edasi ja saad teada.