KUULA | Kristel Kruustük: eneses kahtlemist on olnud väga palju. Kui saan teha seda, milles mina hea olen, läheb kõik paremaks

Kristeli ettevõttes töötab praegu umbes 150 inimest ja see on esindatud enam kui 26 riigis. Kui küsida, kuidas eri kontinentidel töötavaid tiime ühes infoväljas ja ühtsena hoida, vastab Kristel, et selleks nähakse palju vaeva. “Meil on regulaarselt meeting’ud, kus anname kõigile teada, mis ettevõttes toimub. Igal nädalal saadab iga osakond update’i, mis parasjagu neis toimub. Proovime oma tegemistes hästi läbipaistvad olla, et kõik töötajad saaksid aru, mis ja millal aset leiab.”

Olulise osa Kristeli ajast võtab ettevõtte kõneisikuks olemine – et üha rohkem inimesi saaksid teada, mis on Testlio ja kuidas see toimib. Paljudele naistele (kas või läbi sotsiaalmeedia) mentoriks olev naine tunnistab, et temal endal praegu otsest coach’i pole, kuid mentorite olemasolu on ta alati kõrgelt hinnanud. “Kui Testlioga alustasin, kolisime abikaasaga Londonist tagasi Eestisse ja pidime aru saama, mida meil on järgmisena vaja teha. Start-up’id olid aastal 2013 veel midagi väga erilist... Kirjutasin siis Ragnar Sassile, kes on tänaseks väga edukas ettevõtja ja üks Pipedrive’i asutajatest. Tema oli üks esimestest mentoritest, kes suunas ja aitas otsuseid langetada, näiteks, milline investoripakkumine on õige ja milline mitte. Ettevõtjaid, kellega saan lihtsalt ideid ja emotsioone põrgatada, on minu elus väga palju olnud. Muidugi suurim tugi on mu abikaasa.”