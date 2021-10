KUULA | Kuidas hooldada aknelist näonahka ja millist rolli mängivad seejuures toitumisharjumused ning elustiil?

Värskes podcast’is räägime teemal, mis tekitab miljonites naistes üle maailma ebakindlust. See on teema, mis puudutab inimesi vanusest sõltumata. Ja paraku on see ka teema, mis paistab välja.

Mari-Liis Helvik Anne & Stiili peatoimetaja

1