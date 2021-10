FOTOD | Liina Steini kirev moenädala kollektsioon on pühendatud neile, kes elavad täiel rinnal

Liina Stein võtab kollektsiooni kokku järgmiste sõnadega: “Cirque Collection on inspiratsioon elust enesest. Kollektsioon on pühendatud inimestele, kelle jaoks on elu heas mõttes tsirkus, kus elatakse täiel rinnal hinnanguvabalt ja heasoovlikult. Cirque Collectioni kuninganna ehk naine, kellele kollektsioon korda läheb, on oma valikutes vaba, eksperimenteeriv ja tema suhtumises puudub hukkamõist.”