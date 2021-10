Tagasi kohtinguradadel? Suured ohumärgid, millele juba kõige esimesel kohtingul tähelepanu pöörata

Ühel hetkel on muidugi vaja oma endiseid kallimaid väiksemal või suuremal määral lahata, aga kindlasti mitte esimesel kohtingul. See on sulaselge märk, et uus inimene ei ole tegelikult veel uueks suhteks valmis, sest tema haavad ei ole paranenud. Sa ei soovi ju ometi esimesel kohtingul terapeuti mängida?