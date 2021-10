Armastusest ja rahast



Tartu mehe Jüri* (46) lahutusprotsess on käimas. Peres kasvab kaks teismelist last. Paar tutvus 22 aasta eest, aga nüüd saab 18 aastat kestnud abielu ametlikult läbi, sest naine soovis lahutust. Jürile tuli see šokina, ta pole lahutusega nõus, kuid kohtus jõustub see siiski üsna pea. Põhjus, miks Jüri enam oma abikaasale huvi ei pakkunud, on tema arvates raha. Kui täpsem olla, siis selle puudumine.