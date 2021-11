VIDEO | Adele jagas, millist nõu ta annaks 19aastasele endale ja sellest võib lugeda välja nii mõndagi

Intervjuu jooksul küsiti talt ka kergemaid ja lõbusamaid küsimusi, näiteks seda, mis on kõige veidram asi, mida keegi on tema esinemise ajal teinud. Adele meenutas, et kord silmas ta keskealist naist, kes jõi liiga palju, minestas ja seejärel tegi veel püksi ka. Muidugi juhtus selline asi USAs asuvas kasiinopealinnas, Las Vegases.