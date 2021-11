Näitleja Helen Mirren avaldas hästi elatud elu saladuse: ära ole liiga viisakas ega vabanda kogu aeg

“Nii armas kui mul ka polnud tantsida Vin Dieseliga San Marco väljakul vihma käes — kas see oli unistus? -, ei ole see hästi elatud elu saladus,” alustas ta. “Ära tunne end oma ebakindluste tõttu halvatuna ning ära ole liiga viisakas ega vabanda pidevalt. Ma loodan, et olen väga viisakas inimene, mulle ei meeldi ebaviisakus, ehk see pole päris see, mida ma silmas pean. Pigem seda, et peaksid olema võimalustele avatud. Suhtle inimestega ja ole võimalikult avatud. Väga hea idee on aeg-ajalt oma ümbritsevat keskkonda läbi laste või välismaallase silmade vaadata. Kujuta ette, et näed seda elus esimest korda ning proovi kogeda seda maagiat — sest igas keskkonnas on maagiat. Seda peab lihtsalt nägema värske pilguga.”