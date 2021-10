Ökomärgistusest puust ja punaseks: mida tähendab julmusevaba ja veganlik? Milline on tegelikult looduslik toode?

Mida päev edasi, seda rohkem eelistame võimalikult puhast ja looduslikku — mitte ainult toidulaual, vaid ka kosmeetikakotis ja duširiiulil. Nii nagu on kõiksugu kosmeetikatoodete valik tohutu suur, tekitab tihtipeale segadust seegi, et mida tähendab üldse julmusevaba kosmeetika, milline toode on veganlik? Kes võib öelda oma toote kohta looduslik ? Ja mis see orgaaniline kosmeetika siis veel õigupoolest on?