Kas kosmeetika rikub su nahka? Eksperdid avaldavad, millised kõige tavalisemad ilutooted võivad teha karuteene

Eksperdid väidavad, et kuigi SPFi sisaldavad meigitooted on head, on oluline mõista, et vaid neist ei piisa naha kaitsemiseks. "Kui ettevõtted SPFi toodetes testivad, kannavad nad nahale paksu kihi, aga reaalsuses jumestuskreemi kasutades kasutame vaid väikest kogust sellest, mida naha kaitsmiseks vaja oleks," hoiatab dr Perry. "Lisaks on mure selles, et jumestus kipub maha kuluma ja siis kaotad ka selle vähese kaitse."

Matistavate huulepulkade hea külg on see, et need püsivad sageli kauem huultel, aga enamik neist on ka nahka kuivatava toimega, mistõttu on neid pikalt ebamugav kanda. Kui sul on loomulikult kuivad huuled, tuleks nende huulepulkade kasutamisest täielikult hoiduda, aga kui seda siiski teha soovid, tasub enne kanda huultele niisutavat palsamit (mis ei sisalda omakorda kuivatavaid koostisosi nagu alkoholi).