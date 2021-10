Uus karjääriteekond, värske lahkuminek ja iseenda aktsepteerimine. Elina Borni elus algas uus peatükk

Sojapiimaga kohv ja Elina kodu lähedane kohvik. Trepil kuulutavad kollakasoranžid kõrvitsad kohe-kohe algavat halloween’i ja päikese­loojanguvärvi säbrulised puulehed peatset looduse uinumist ning ette­valmistusi külma saabumiseks ja ümbritseva tardumiseks.

Elina elus tundub olevat aga kevad, sest üks uus järgneb teisele. Üle mitme aasta on ta taas stuudios, just ajakirja ilmumise ajal tuli välja ka tema värske singel “Linnuteid” ja muusikavideo. Seisak ja motivatsioonipuudus on möödas, eneseotsingud täies hoos. Tema silmad põlevad, kui teemaks on muusika või ilumaailm, millega ta on end aasta kestnud kosmeetikuõppe ajal süvitsi kurssi viinud. Aga ta on valmis rääkima ka teemadel, millest on tavaliselt meedias vaikinud.