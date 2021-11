On mitmeid põhjusi, miks ei peaks kärgperet luues kokkukolimisega kiirustama

Ükskõik kui tugevalt usume, et lastel on parim elada koos bioloogiliste vanematega, on kärgperest saanud uus normaalsus. Tihti minnakse ühest peremudelist otse teise, ent on mitmeid põhjusi, miks ei peaks kärgperet luues kokkukolimisega kiirustama.

Katrin Saali Saul 15