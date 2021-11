Peeter Rebane laste saamisest: meil on juba liiga palju inimesi, planeet on ülerahvastatud

Selles osas, kas ta ise soovib kunagi lapsi saada, jääb Peeter kõhklema. "Arvan, et meil on juba liiga palju inimesi, planeet on ülerahvastatud," ütleb ta. "Samuti on see väga suur vastutus – ja ma ei mõtle materiaalset hoolitsemist kellegi eest 18 aastat. Pean silmas, kas suudaksin anda talle mentaalses mõttes kõik, et ta kasvaks vabaks ja õnnelikuks. Kümme aastat tagasi ma ei olnud selleks kõlbulik. Nüüd äkki hakkan sinnamaani jõudma... Kui mul oleks tulnud tunne, et tahan kogeda lapse kasvatamist, oleksin seda juba teinud. Seni seda tunnet ei ole."