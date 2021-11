"Iga korralik mees eelistab endaga kooskõlas naist sellisele, kes muudkui esineb, et talle muljet avaldada. Kunagi ei peaks eraldi vaeva nägema selle nimel, et mehe tähelepanu püsiks sinul. Kui meest on vaja panna sinust huvituma, siis on tal probleeme, mille lahendamine ei ole sinu asi," kirjutab ajakirjanik ja endine Sunday Timesi kolumnist Dolly Alderton oma uues raamatus "Kõik, mida ma tean armastusest"