Jagan seda kummalist lugu teiega, sest üks mu sõber ütles mulle, et peaksin proovima just seksist rohkem kirjutada. Ta on mu kauaaegne usaldusisik. Keskealine, kolme lapse ema. Ja ta tahab seksist lugeda. Seksist, kuhu mina olen kaasatud? Nagu... mida? Positsioonidest? Kogemustest? Nõuandeid?