ARMUHOROSKOOP | Need tähemärgid on valmis kõige suurema tõenäosusega oma eksiga taas suhteid soojendama

Vähk — see, kes ei suuda lasta lahti

Oleme me tegelikult ikka üllatunud, et just see on üks tähemärkidest, kes suure tõenäosusega eksiga suhteid soojendab? Vähid lihtsalt on nii lojaalsed tüübid ja see ei ole nende süü, et nad ei tea, kuidas lahti lasta.

Lisaks näevad Vähid teistes inimestes alati head, isegi, kui neile haiget tehakse. Vahel neil lihtsalt on vaja elus karmi õppetundi, et kellestki päriselt lahti lasta.

Kalad — see sentimentaalne tähemärk

Kalad kipuvad jääma minevikku kinni, aga sageli juhtub nii, et halvad mälestused ununevad ja jäävad vaid head. Seetõttu on neil kalduvus ka eksidega taas ühendust võtta, et neid suurepäraseid mälestusi uuesti läbi elada.

Kalad kipuvad andma inimestele liiga palju võimalusi, lootes, et nad jõuavad lõpuks ka suhte sellesse hetke, kus kõik on taas hästi.

Kaalud — see, kellele ei meeldi suhet raisku lasta

Kui Kaalud kaotavad inimese, keda nad armastasid, tunnevad nad end tühjana ja samal ajal pingutavad kõvasti, et taas õnnelikud olla. Nad tunnevad, et kui nad on juba kedagi armastama hakanud, ei tasu sellest inimesest enam lahti lasta.

Kaalud soovivad sageli eksidega sõpradeks jääda ja vahel võib sellest sõprusest taas midagi enamat kasvada. Kaalud on valmis eksile uue võimaluse andma, aga vaid juhul, kui nad näevad inimeses ka muutust.

Neitsi — see, kes on oma harjumuste lõksus

Kas see üllatab sind? Võid mõelda: “Miks peaks küll see loogilise mõtlemise poolt tuntud tähemärk nii rumala otsuse tegema?” Vastus on lihtne: Neitsid on oma harjumuste orjad. Neile meeldib, kui nad suudavad tulevikku ette ennustada.

Neitsid on praktilised ja ökonoomsed. Lahkuminek ähvardab nende rutiini segi paisata ja kui neil on võimalik see kuidagi taastada, siis nad on valmis seda tegema.

Sõnn — see, kes soovib olla suhtes, mis jääb püsima

Sõnnidel kulub aega, et oma müürid maha murda ja kellessegi päriselt armuda. Lahkuminekud on nende jaoks seega ekstra rasked, sest nad ei suuda kujutada ette, et peaksid kellegi uuega kõike taas läbi tegema.