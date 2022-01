2022. aastal hakkad jooksmas käima? Kui sageli tohib algaja seda teha ja kui kiiresti koormust kasvatada?

Iga aeg, aga eriti just uue aasta algus, on uute harjumuste juurutamiseks suurepärane. Füsioteraapia Kliiniku juhataja, füsioterapeut ja koolitaja Katre Lust-Mardna sõnul on küll tore, et inimesed otsivad pidevalt imeravimit, kuidas elu paremaks muuta, aga see on tegelikult väga lihtne — rohkem liikuda! Jaanuarikuu Anne & Stiilis jagab ta soovitusi värsketele sportlastele.