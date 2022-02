Isegi kui sa oled juba kuude kaupa pidevalt oma kallima juures olnud, on sul siiski alati olnud teadmine, et sul on iga kell võimalus minna oma koju ja seal üksinda aega veeta. Kui otsustate ühise elamispinna kasuks, kaob taoline võimalus ära. Pereterapeut Rachel Freidus jagab olulisi nõuandeid, millele peaks sellise otsuse puhul mõtlema ning mis juhul ei tasu kokkukolimisega kiirustada.