Viie lapse ema Triin: saan enamasti tagasisidet, et küll ma olen tubli ema. Mul on raske seda „Tubli“ silti vastu võtta

„Kui ma mainin, et mul on peres viis last, saan enamasti tagasisidet, et küll ma olen tubli ema. Mul on raske seda „Tubli“ silti vastu võtta. Mõtlesin täna sõites, et kui ma avaldaks oma Facebooki seinal laste omavahelise sõneluse, siis mis küll lugejatega juhtuks — kas nad tarduks ega julgeks enam midagi öelda, ja äkki ma polekski siis enam see tubli ema; või küsiks nad, et miks ma autot kinni ei pidanud ega sekkunud; või tekiks neil hoopis äratundmismoment: „Ahaa, meil on küll tagapingil ainult kolm last, aga jutt on nii mõnelgi hommikul sarnane,“ jätkab ta.

Kui kõigil teistel paistab kogu aeg ilus elu olevat

„Sageli, kui näen sotsiaalmeedias teiste ilusaid postitusi, saan aru, et see on kuvand, mida inimesed loovad. See ei pruugi olla päris elu. Olen mõelnud, et tahaksin leida ühel päeval mõne naisteajakirja esikaanelt sellise naise, keda varasel hommikutunnil lapsega bussi esiistmel näha võib või kellega saab kohtuda õhtuti trollis, kus ta tasakaalu hoidmiseks käsipuust kinni hoiab, samal ajal teises käes toidukott ja jala ümber väikelaps. Naist, kellel on kortsud ja väsinud, retušeerimata silmad. Võimalik, et seda ajakirja ei müüda samas mahus nagu ilusa kaanepildiga väljaannet, aga tunnen aina enam, et on aeg rääkida päris asjadest. Ka ise ütlen alati, et meie pere perepildid on lavastus — me ei seisa kodus puhastes triiksärkides, pilgud samasse suunda pööratud, vaid oleme enne klõpsu tegemist katnud kinni plekid kleidil, ajanud kommidega ära ostes lapsi naerma ja lükanud selja rohkem sirgu kui tavahetkedel seda jõuaks.“

