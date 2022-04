FOTOD | Trendikäsud minevikku jätnud Althea kevadine looming on rõõmsameelne, värvikas ja mustreid täis

hooaega uute detailide või vormimängudega. “Selline tee on meid pingestatud arengus hoidnud juba üle 25 aasta. Althea teekond ongi olnud igas etapis areng, uue kogemine, õppimine ja selle jagamine,” kommenteerib bränd.

Althea disainimeeskond usub, et rõivad lisavad energiat neisse, kes soovivad midagi saavutada, kes on aktiivsed ning eesmärkidele pühendunud. Althea mudelite valik on saadaval laias suuruste skaalas alates 34 kuni paljudel juhtudel kuni suuruseni 50.

“Disaini luues oleme nüüd seisukohal, et oleme asunud teekonnale, kus hooaegadele ning trendikäskudele pühendumine jääb minevikku. Teame ja usume sellesse, et rõivaste valik muutub üha individuaalsemaks, vastutustundlikumaks, pakkudes samal ajal palju üllatusi ja uusi positiivsed arengud kevade saabudes. Nii ka sel aastal,” usub disainer looduse ja muusika positiivsesse mõjusse ning need meeleolud peegelduvad ka uutes mudelites ja ideedes.

Althea kevad on rõõmsameelne, pakkudes palju säravaid värve ning energiat täis mustreid. Disain on õhus ja seda on tunda ka meie kevadlemmikute värvigammas. Nii leidubki kollaseid ja siniseid toone nii mustrites kui ka ühevärviliste mudelite lahendustes. Tugevad lillad ja roosad toonid pakatavad energiast ning lootusest uuele. Looduslähedased murtud vanilje, puhas valge oma nüanssidega on põimunud rangemate geomeetriliste mustridega. Mustrid pakatavad värvirõõmust, aga palju uut hõngu on ka monokroomsemates variantides.