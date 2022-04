FOTOD | Donna Nordica moenädala kollektsioonist: ebatavalisel ajal vajame me ilu oma ellu kõige rohkem

“Tegime kollektsiooni, mis pühendatud meie oma Eesti suvele ja üritustele, mis defineerivad meid just eestlastena, kus läbivad teemad on jaanipäev, sume suveöö ja pidu meie südames ning hakkasime kleite edasi tegema.” Donna Nordica loodab, et „Suveöö“ kollektsiooni kleidid toovad naiste hinge ilu ja meeltesse rõõmu, kui oma pere või sõprade ringiga viibitakse suvel koos, tähistatakse kooli lõpetamist või vanaema juubelit, jalutatakse mererannas kallimaga või otsitakse sõnajalaõit.

Donna Nordica on kodumaine moebränd, mis viimase 9 aasta jooksul on eesti naisi rõõmustanud. Donna Nordica eesmärgiks on pakkuda kleite naistele, kes armastavad värve, looduslikke kangaid ning mugavust. Kleidikollektsioonid on naisenimelised ning tihti ka temaatilised meie naistele südamelähedaste lugudega ja väikeses tiraažis. Donna Nordica kleidid on klassikalised ning sobivad kandmiseks hommikust õhtuni, need on kvaliteetsed, mugavad, naiselikud, praktilised ja kergesti hooldatavad.