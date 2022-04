FOTOD | Hannes Rüütel toob moenädale uuenenud brändi ja kaasaegse tänavamoe

“Kui varasemate kollektsioonide puhul olin veel justkui oma õige raja otsinguil, siis nüüdseks olen selle leidnud — kuulan 100 protsenti oma südame häält, jäädes truuks maalähedastele toonidele, mis on mind ennast alati kõige rohkem kõnetanud. See aga ei tähenda, et minu loomingust puuduks mõni silmapaistvam aktsentvärv. Pruunikaid-beežikaid toone sai tegelikult näha ka ühes minu esimestest kollektsioonidest “Towards the Sun”, seega võib öelda, et olen ringiga stardipunkti tagasi jõudnud,” räägib disainer, et on alguses tagasi tunduvalt enesekindlamalt ja fokusseeritumalt.