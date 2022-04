FOTOD | Ideaalne suvisteks pidudeks! Riina Põldroosi värske looming on kerge, värviline ja helge

Riina kollektsioonides on alati tähtsal kohal keerulised värvikombinatsioonid ning ka sel korral on koloriidil väga suur roll. Siidile trükitud originaalprindid on inspireeritud miraažidest ja kuuma suveõhu värelevatest illusioonidest, mis sulatavad kokku maa ja taeva värvid. Lõiked on lihtsad ja selged, disainis on oluline pigem kandja, värvide küllus ja materjalide elegants.