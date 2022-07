Köögitarvikud kestavad igavesti? Vale puha, just nii tihti vajavad igapäevaselt kasutatavad nõud ja tarbed väljavahetamist

Jah, need nõud võivad tõesti igavesti kesta, kui sa neid ilusasti hoiad ja nõudepesumasinasse õigesti sätid, et mõrasid sisse ei tekiks. Mida kvaliteetsemad nõud, seda kauem need ka ilmselgelt vastu peavad.

Lauahõbe

Ka lauahõbe peab säravana vastu aastakümneid, kui seda õigesti hooldada, pesta vee ja seebiga, korralikult kuivatada ja poleerida.

Plastmasskarbid

Nende puhul on oluline jälgida, kui nad hakkavad deformeeruma, värvi muutuma või haisema. See tähendab, et on aeg neist loobuda, kui just ei ole soovi mõne suurema terviseprobleemiga varsti silmitsi seista.

Sööginõud

Jälgi oma puulusikaid ja spaatleid. Kui puulusikasse on tekkinud lõhe või spaatli ülaosa eraldub pidevalt, on aeg ka nendega hüvasti jätta, sest lõhed võivad sisaldada baktereid, milleni nõudepesunuustik lihtsalt ei ulatu. See võib põhjustada ebameeldivat lõhna.

Potid ja pannid

Kui sa armastad kokkamist ja sinu potid ning pannid on kogu aeg kasutuses, siis kahjuks ei pea need just väga kaua vastu – aasta, kaks, ja on aeg uued muretseda. Märgid, mida tähele panna, et pott või pann vajab väljavahetamist, on lihtsad – toit hakkab kogu aeg põhja kõrbema või kui pinnal on nähtavad kulumisjäljed. Potte ja panne ei tohiks pesta nõudepesumasinas ja kindlasti ei tohi neid ise pesta, kui need on toiduvalmistamisest veel kuumad.



Kohvimasin

Enamik kohvimasinaid, mida igapäevaselt kasutatakse, peavad vastu umbes viis aastat. Olenevalt firmast ja kvaliteedist võib see muidugi varieeruda. Mida paremini sa oma masina eest hoolitsed, seda suurem on tõenäosus, et ta peab kauem vastu.

Hea noakomplekt

Kvaliteetne noakomplekt koos teritajaga võib olla investeering, mille teed üks kord elus. Kuid seda juhul, kui sa ei pane neid kvaliteetseid nuge nõudepesumasinasse, pesed neid hoolsalt vee ja seebiga ning teritad regulaarselt.

Jääkuubikurest