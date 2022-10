Tallinn Fashion Week | Selgus Eesti kõrgeima moeauhinna Kuldnõel võitja

Hõbenõela võitja Hannes Rüütli sügistalvises kollektsioonis kohtuvad omavahel kaks märgilist etappi disaineri teekonnal – kevadel laiema publiku ette jõudnud tervikliku ja enesekindlama disainikäekirja sisse on põimitud Rüüteli päris esimene autorikollektsioon OIU. Inspiratsiooni ammutas disainer oma vanavanemate maakodust. ’’Nõukaaegsed seinavaibad ja mänguasjad, tapeedikihtide alt välja koorunud värvilaigud, vanaisa punutud sibulakorvid ja vanaema kootud kindad ja sokid. Kõik need elemendid üheskoos naturaalsete materjalidega loovad šiki ja võiks öelda, et isegi kergelt piduliku terviku. Seda igati kaasaegses ja omapärases võtmes,’’ kirjeldab disainer.