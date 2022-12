KUULA | Meigikunstnik Anna Grace Saar: igal tänupühal ütleb isa selleaastase jõulutemaatika

Anna oli 12-aastane kui pere kolis Tartusse. Nimelt oli vanaisa elanud küll kümneid aastaid Kanadas, ent lugenud ikkagi Eesti ajalehti. Kui vanaisa suri, avastas Anna isa lapsepõlve kodust lehe, kus oli väike inglisekeelne lõik, mis kutsus Eestisse inglise keelt õpetama. Isa leidis, et lastel oleks aeg õppida tundma oma juuri.

Algselt tuli Viinalasside pere Eestisse vaid aastaks, ent jäi tänaseni. Anna abikaasa on eestlane ja peres kasvab kolm toredat last.

Jõulutraditsioonid on tänaseni alles. Lisaks on neil üks huvitav pühadekomme, mille on algatas Anna isa.