Shalini Mody: sain oma rütmi tagasi vesteldes kahe targa nõuandjaga – nõia ja iseendaga

Detsembrikuu lähenedes mõistan, et olen mitmel lõppenud aastaringil mõelnud väga palju unistustele, mida olen soovinud täita, kuid pole seda teinud. See teema on olnud lausa läbiv. Ma pole viinud oma unistusi ellu, sest mul pole olnud julgust. Olen olnud ebakindel, kas minu unelm on üldse õige. Takistusi on justkui varnast võtta: küll ei meeldi minu mõte mõnele kõrvaltvaatajale või ei soovi ma lihtsalt pettumust valmistada.