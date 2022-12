FOTOD | Viimase hetke kingiabi: 12 ideed, mida emale jõuludeks kinkida

Mis puudutab emasid, siis nad väärivad tähelepanu igal tähtpäeval. On see emadepäev, tema sünnipäev, puhkus või jõulud- neid tuleb kohelda nagu kuningannasid. Miks mitte kinkida emale mälestuseks mõni ilus ehe või hoopis puhkus spas? Olgem ausad, nad on mingil eluetapil meie pärast nii paljudest asjadest loobunud ning armastanud meid tingimusteta. Toome sinuni viimase hetke kingiabi kingitustest, mis võiks jõuluvana kotti ema nimesildiga sobida.