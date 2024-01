Oi kui palju antakse meile, naistele, signaale selle kohta, missugune naise keha peaks või ei peaks välja nägema! Küll öeldakse, et oled liiga paks, siis jälle, et liiga peenike — alati on sul midagi viga, alati oled kellegi arvustada. Tuleb olla nagu Instagrami filter, muidu pole sa aktsepteeritav. See surve on hävitav!