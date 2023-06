FOTOD | ERKI Moeshow vaatemängulised moekollektsioonid

ERKI Moeshow 2023 peaauhinna pälvis Romet Kaljo kollektsiooniga „Black Sheep“. Žürii oli võitja osas üksmeelel. „Mood on teraapia. Kollektsioon täitis kõik ootused ning me nägime laval vabadust ja sallivust. Me oleme rõõmsad, et ta leidis oma kodu ja pere. Sa võid olla must lammas, aga Sa oled kõik.“