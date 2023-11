Kodu Nõmme metsade all: soome disain, nopped jaapani kultuurist ja Youtube’i abil seina pandud plaadid

„Tere tulemast Soome vanaema juurde!“ tervitab Stella naerusuiselt uksel. Aknatagune on küll sügiseselt hall, kuid kirgastes värvides elutuba päikest täis. Põhjanaabrite disain on esindatud nii elutoas kui ka köögis. Marimekko kardinad, Iittala ja Arabia nõud. Viimased just muumidega. „Nad on minu teema. See sai alguse, kui väiksena jaapanlaste tehtud multikaid vaatasin,“ lausub Stella. „Tollal mulle lugeda veel ei meeldinud. Mõte läks rändama ja siis tundus see mõttetu tegevus.“ Praegu loetakse peres meeleldi. Sellest annab tunnistust oma kätega tehtud mahukas raamaturiiul, mis eraldab esikut elutoast.