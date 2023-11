Looduse eluringi viimasel veerandil, enne kui jäine surilina katab kõdu, viskleb küpses koloriidis kaftan veel ühe hõõguva tantsu, justkui teades, et see on kummardus ja hüvastijätt. Veel üks aplaus enne eesriiet, et taanduda videviku värvitusse pimedusse, kus kaikuma jääb vaid kummituslik kõla...